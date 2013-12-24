 ТЕХПОДДЕРЖКА
 
 
 
 
Спасатели рассказали кировчанам, как защитить себя от морозов В МЧС по Кировской области напомнили основные меры безопасности.
1696 1
 
Врач-нарколог: «Лечить надо не только алкоголиков. Их родственников тоже» Почему кодирование - не выход, в чём двоякость медицинской статистики и сколько мест работы бывает у обычного врача, читайте в материале портала Свойкировский.
888 11
 
В Кирове обсудят строительство новой дороги Она свяжет два населенных пункта, в которых выделены земельные участки для многодетных семей.
1890 2
 
 
 
 
ЖЕСТЬ КИРОВА
ВСЕ НОВОСТИ
НОВОСТИ БЕЗ ЖЕСТИ
 
 
 
 
 
 
 
 
«Семейный weekend»: новогодние мастер-классы и живая выставка 5 и 6 января в Выставочном зале прошла большая развлекательная программа для детей и их родителей.
509
 
 
 
 
 
Самолёт Почты России совершил первый международный авиарейс Магистральный грузовой самолёт Почты России Ту-204С (Петр I) совершил первый международный авиарейс в Китай для последующей доставки почты в Россию. 21 тонна отправлений сегодня, 30 декабря, будет доставлена почтовым бортом из Харбина в Екатеринбург.
578 1
 
Больше 100 000 цифровых ёлок помог вырастить «Ростелеком» Пользователи мобильного личного кабинета «Мой Ростелеком» посадили и выращивают уже больше 100 000 цифровых ёлочек. С помощью геометок ёлки появились не только во всех регионах России – от Калининграда до Владивостока, но и на всех континентах мира. Цифровые ветки украшает уже больше 800 000 игрушек.
434 2
 
 
 
 
Люди покидают свои жилища в поисках тепла... Рождественские морозы накрыли не только Киров. В Подосиновце люди переезжают из холодных домов к родственникам....
594
 
 
 
 
 
 
Росгвардия. Что это за структура, и зачем она вообще? В Кирове бойцы Росгвардии борются с преступностью. Рассказываем о самом загадочном на сегодняшний день ведомстве.
1044 11
 
«У судебных приставов широкий список мер воздействия» Разбираемся, что произойдёт, если вовремя не платить за электричество, и как не довести ситуацию до суда.
613 3
 
 
 
 
Новый Год – родом из детства Жители Кирова поделились с порталом Свойкировский своими детскими воспоминаниями о Новом годе. Какой праздник был много лет назад у министра спорта, диджея Европы плюс Киров и других известных и не очень кировчан – читайте в нашем материале.
2191
 
Кировские спасатели предупреждают об аномальных морозах в регионе С 5 по 9 января местами ожидается температура на 7 и более градусов ниже климатической нормы.
2138 6
 
Марина Сунцова: «В нашем деле самое сложное – удивить людей» Ведущая праздничных мероприятий и корпоративов откровенно рассказала нам о том, что стоит за образом «массовика-затейника» и насколько сложно развеселить кировчан.
1038 4
 
 
 
 
 
«Новый год праздновали на общей кухне с пельменями и баяном» Жители города Кирова рассказали, каким был народный праздник Новый год в советское время.
2666 11
 
С Новым годом! «Давайте не сойдём с ума в 2017 году» Самые искренние пожелания от журналистов портала Свойкировский.
991 5
 
 
 
 
 
«Три богатыря и Морской царь»: взрослые истины для маленьких детей Кировчане посмотрели премьеру мультика «Три богатыря и Морской царь».
440
 
Дайджест по мероприятиям выходных в Кирове: 31 декабря – 1 января Рассказываем, куда можно сходить после боя курантов и где провести первый день Нового года.
751
 
 
 
 
Мальчик в девочке: трудности гендерного воспитания «Ань, так нельзя, ты же девочка!», «Дима, розовое только для Барби», «Царапина, а плачешь? Мальчики себя так не ведут», – доносится с игровой площадки.
816 12
 
Интернет-пользователи пытаются разгадать очередную новую загадку На фото, где присутствуют шесть девушек, у одной из барышень пропали ноги.
468
 
 
Еще больше интересного
 
 
 
 
 
ТОП-5
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
 
Жители центральной части Кирова замерзают в своих квартирах
 
В некоторых из них температура опустилась до +8 градусов...
 
08 января 3560 39
 
На трассе неподалеку от Котельнича обнаружили парня
 
Пострадавшего от переохлаждения увезли в больницу.
 
08 января 3119
 
 
09 января 3023 11
 
«Новый год праздновали на общей кухне с пельменями и баяном»
 
Жители города Кирова рассказали, каким был народный праздник...
 
03 января 2666 11
 
Синоптики обещают кировчанам похолодание
 
К субботе столбик термометра упадёт до -21 градуса.
 
03 января 2389
 
 
 
Городской портал "Свойкировский.рф"
 
 
 
 
 
 
 