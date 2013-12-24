 ТЕХПОДДЕРЖКА
 
 
 
 
Анна Соколова: «В Кирове хорошую вещь под силу найти только опытным шоперам» Основательница студии красоты HoneyStudio рассказала о своих предпочтениях и секретах своего стиля.
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Несносный объект. Что будет с новым корпусом Нолинской ЦРБ? В Нолинске решается судьба только что построенного хирургического комплекса центральной районной больницы. Министерство госимущества Кировской области через суд требует от застройщика расторгнуть договор аренды земли и снести новый корпус, который почти готов к работе. В ситуации разбирался Свойкировский.
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Городская реклама полвека назад - случай, изменивший облик города Кто улыбался с рекламных плакатов в нашем городе? Почему кировчанам не хватало световой рекламы? Как один случай перевернул всё представление об облике города? Читайте в нашем краеведческом блоге.
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ЖЕСТЬ КИРОВА
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Фильмы, книги и музыка на выходные. Одобрено Николаем Донецким Фронтмен кировской группы «EL TANGO» рассказал о том, как интересно провести уикенд дома.
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14 февраля все влюблённые могут смотреть кино по одному билету Для всех влюблённых 14 февраля в кинотеатрах «Смена» и «Дружба» пройдёт акция - все пары смогут сходить в кино по одному билету!
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Дайджест по мероприятиям выходных в Кирове: 3-5 февраля Рассказываем, как провести первый февральский уикенд.
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«Вятский» квас дзюдо в Слободском спас! История о том, как «Вятич» поддерживает юных спортсменов.
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Кировчанин вырастил дома динозавра Теперь такая возможность есть у всех жителей города.
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Что нельзя хранить у газовой плиты? Техника безопасности в квартире для малышей, рассказанная ими пассажирам автобуса.
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Хлеб раздора. Чем можно и чем нельзя кормить уток в Кирове? Почему все вдруг бросились опекать уток у цирка? На какое зло способна человеческая доброта, и чем кормить птиц, чтобы они не крякнулись? Разбираемся.
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«У судебных приставов широкий список мер воздействия» Разбираемся, что произойдёт, если вовремя не платить за электричество, и как не довести ситуацию до суда.
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«Цветы для Элджернона» - это «Горе от ума» наших дней Коммерческий директор компании «РУССКИЕ КРАИ» Дмитрий Зорин рассказал о впечатлениях от гениального романа Дэниела Киза.
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Мишки Тедди, банкротства и коммунальные споры. Главные арбитражные тяжбы 2016 года Руководители Арбитражного суда рассказали, каким был их год. Об этом — в нашем материале.
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Дмитрий Медведев в Кирове. Зачем он приезжал и как это было В вятской столице премьер-министр как мог старался разрушить ранее созданный им стереотип, что денег в стране нет, «но вы держитесь». Деньги, оказывается, есть, но только на определённые цели. Какие - читайте в репортаже с предприятия, которое производит то, о чём нельзя говорить.
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Как в Кирове чистят дороги перед приездом Дмитрия Медведева. Фоторепортаж Коммунальщики буквально до асфальта очищают проезжую часть и вывозят из города снег. Мы запечатлели их работу накануне визита премьер-министра России.
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Комиссия за удобство. Почему со школьников будут брать проценты за оплату обеда транспортной картой Родители считают, что это очередной способ “нажиться” на людях, но чиновники говорят, что ничего бесплатного в мире не бывает.
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Константин Колпаков: «Во время реставрации мебель начинает говорить» Мебельных дел мастер рассказал, почему лучше восстанавливать мебель, чем выкидывать её, и как можно воссоздать историю предмета через реставрацию.
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«Мюнхгаузен» стирает грань между реальностью и вымыслом Рассказываю об обновлённом спектакле Театра на Спасской.
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Восемь крутых киноновинок февраля Что кировских зрителей ждёт в кинотеатрах – узнаешь в нашей подборке.
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В Кирове прошёл юбилейный конкурс-выставка «Сфера дизайна» Местные дизайнеры представили свои лучшие работы в зале «Вятка-ЭКСПО».
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Воспитание рублем, или по стопам Роберта Кийосаки Один мой друг, на редкость предприимчивый человек, решил посвятить сына в тонкости финансовой грамотности. Дал ему возможность заработать, а потом потратить кровно заработанные. Чтобы сын-первоклассник узнал цену деньгам и стал правильно ими распоряжаться.
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Кировский крем для сосков и вымени наградили платиновым знаком качества Об этом вчера, 30 января, рассказали в областном Правительстве.
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Еще больше интересного
 
 
 
 
 
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В вятской столице премьер-министр как мог старался разрушить...
 
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Как в Кирове чистят дороги перед приездом Дмитрия Медведева. Фоторепортаж
 
Коммунальщики буквально до асфальта очищают проезжую часть и...
 
30 января 5487 18
 
Никиту Белых переводят в другое СИЗО
 
Об этом стало известно сегодня, 31 января.
 
31 января 3551 11
 
 
01 февраля 2890 29
 
 
 
Городской портал "Свойкировский.рф"
 
 
 
 
 
 
 