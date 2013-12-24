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10 мобильных приложений для удобной жизни в Кирове Чем может быть полезен ваш смартфон или планшет, кроме выхода в соцсети и онлайн-доступа к банковской карте? Свойкировский собрал топ-десять мобильных приложений, которые делают нашу жизнь безопаснее, интереснее и проще.
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Весёлое застолье Собираем фото праздника в кругу семьи со столами, ломящимися от яств.
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Александр Кремень, 28 лет На меня до сих пор косятся кондукторы и продавщицы в магазинах. Но их можно понять: люди старой закалки.
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ЖЕСТЬ КИРОВА
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Фильмы, книги и музыка на выходные. Одобрено Ольгой Токмаковой Известный кировский стилист рассказала о том, как не заскучать дома.
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Ироничный Киров: посты тех, кто не отчаивается То, что мы подглядели в соцсетях 16–20 января.
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В Галерее Прогресса показали человека-пчелу и маленького Чарльза Буковски 19 января в Кирове состоялся показ сборника лучших короткометражек «BEST SHORTS EVER».
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Государство на подмогу. Выиграют или проиграют кировчане от реформы скорой медицинской помощи В Кировской области стартовали масштабные изменения в системе оказания скорой медицинской помощи. Их главный принцип - постепенный отказ от услуг частных компаний и максимальная централизация. Свойкировский разбирался, зачем всё это и будет ли теперь «скорая» приезжать быстрее.
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«Победа» любой ценой. Сохранит ли лоукостер авиарейсы в Москву и Питер? На кировском рынке пассажирских авиаперевозок - дежавю. Как и год назад, компания «Победа» прекратила продажу билетов на рейсы из Кирова. В прошлом году договариваться с перевозчиком пришлось лично губернатору. Как будут развиваться события на этот раз, разбирался Свойкировский.
 
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Парусники Dusan Kadlec. Душан Кадлец - чешский художник, проживает и работает в Канаде. Его привлекает морская романтика времен XIX века. На картинах художника изображены потрясающие пейзажи с изображением моря и парусных суден, мест, где суша соприкасается с морем.
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Хлеб раздора. Чем можно и чем нельзя кормить уток в Кирове? Почему все вдруг бросились опекать уток у цирка? На какое зло способна человеческая доброта, и чем кормить птиц, чтобы они не крякнулись? Разбираемся.
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«У судебных приставов широкий список мер воздействия» Разбираемся, что произойдёт, если вовремя не платить за электричество, и как не довести ситуацию до суда.
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Крещение на Васнецовских прудах: что заставляет кировчан нырнуть в ледяную воду О чудодейственной силе купели и о том, как прошёл православный праздник в Кирове, – наш материал.
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Роман Фофанов: «Родные люди, которых нет» Аспирант кафедры философии и теологии НГПУ им. К. Минина, учитель истории и обществознания школы №58 г. Кирова рассказывает о фэнтезийной саге Анджея Сапковского «Ведьмак».
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Прямая трансляция чемпионата Кировской областной Федерации футбола по "FIFA 2017" 4 и 5 февраля во Дворце Молодёжи пройдёт *“Чемпионат Кировской областной Федерации футбола по "FIFA 2017".
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«Победа» любой ценой. Сохранит ли лоукостер авиарейсы в Москву и Питер? На кировском рынке пассажирских авиаперевозок - дежавю. Как и год назад, компания «Победа» прекратила продажу билетов на рейсы из Кирова. В прошлом году договариваться с перевозчиком пришлось лично губернатору. Как будут развиваться события на этот раз, разбирался Свойкировский.
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Павел Шапкин: «Образование через игры - это новый тренд» О нарастающем интересе государства к киберспорту, о больших доходах и больших убытках в этом бизнесе, а также о том, почему у Кирова есть шансы стать центром подготовки киберигроков в России - интервью с совладельцем eSport-компании UCC.
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Юлия Муравьёва: «Каждый год спрос на услуги стилистов-шоперов в Кирове растёт» Она ходит по магазинам вместе с кировчанами и избавляет людей от комплексов. Обладательница современной и весьма необычной профессии - в интервью на портале Свойкировский.
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Воспитание рублем, или по стопам Роберта Кийосаки Один мой друг, на редкость предприимчивый человек, решил посвятить сына в тонкости финансовой грамотности. Дал ему возможность заработать, а потом потратить кровно заработанные. Чтобы сын-первоклассник узнал цену деньгам и стал правильно ими распоряжаться.
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Учёные доказали пользу сплетен Оказывается, что они помогают людям сблизиться.
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Городской портал "Свойкировский.рф"
 
 
 
 
 
 
 