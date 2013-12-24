 ТЕХПОДДЕРЖКА
 
 
 
 
Екатерина Петрова, 21 год О том, как с первой набитой татуировкой пришло желание творить, рассказала очаровательная тату-мастер из Кирова.
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Новогодний Киров. Только фото Наш фотореп для тех, у кого нет времени смотреть по сторонам.
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ЖЕСТЬ КИРОВА
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НОВОСТИ БЕЗ ЖЕСТИ
 
 
 
 
 
 
 
 
Дайджест по мероприятиям выходных в Кирове: 31 декабря – 1 января Рассказываем, куда можно сходить после боя курантов и где провести первый день Нового года.
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Из реальности в сказку: где отдохнуть всей семьей в новогодние праздники? Наш гид по местам, куда можно отправиться в первую неделю нового года.
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В Кирове доступна для посещения необычная выставка «Детский мир открытки» Уникальный проект поражает количеством экспонатов: на стендах в ТЦ «Ярмарка» представлено 11 тыс. открыток из личных коллекций и каталогов.
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Больше 100 000 цифровых ёлок помог вырастить «Ростелеком» Пользователи мобильного личного кабинета «Мой Ростелеком» посадили и выращивают уже больше 100 000 цифровых ёлочек. С помощью геометок ёлки появились не только во всех регионах России – от Калининграда до Владивостока, но и на всех континентах мира. Цифровые ветки украшает уже больше 800 000 игрушек.
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Зимняя декада принесла почти 3 млн подписок – на 400 тыс. больше, чем в осеннюю декаду Почта России подвела итоги Всероссийской декады подписки, прошедшей с 1 по 11 декабря 2016 года, в ходе которой было оформлено почти 3 млн подписок. Это на 16% (400 тыс. подписок) больше, чем в предыдущую осеннюю декаду, которая прошла в октябре этого года.
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Васнецовская Снегурочка: «Дети задают каверзные вопросы. Спрашивают: почему ты не холодная?» Евгения Беляева рассказала нам о сказочных буднях, детях, которые проверяют волшебников на «достоверность», и о том, что мечты обязательно сбываются.
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Новогоднее чудо Под Новый год случаются самые неожиданные чудеса...
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Росгвардия. Что это за структура, и зачем она вообще? В Кирове бойцы Росгвардии борются с преступностью. Рассказываем о самом загадочном на сегодняшний день ведомстве.
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Банкротства, штрафы, уголовные дела: как работают управляющие компании. Часть 2 Разбираемся, за что штрафуют руководителей «управляек», а также в каких случаях против них возбуждают уголовные дела.
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Вкусный пряник малышу Редакция портала Свойкировский и Булочно Кондитерский Комбинат раздают сладости детям за интересные ответы на серьёзные вопросы.
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«У судебных приставов широкий список мер воздействия» Разбираемся, что произойдёт, если вовремя не платить за электричество, и как не довести ситуацию до суда.
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Дед Мороз: «Я не стодолларовая бумажка, которая всем нравится. И не клоун» Кто не пьёт в новогоднюю ночь, верят ли в сказки современные дети и с каких корпоративов сбегают даже самые стойкие Деды Морозы — в нашем блоге «Изнанка профессии».
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Кировский врач о Докторе Лизе: «Благодаря ей мы не один год прожили без детских смертей» Дмитрий Седых вспоминает о знакомстве с погибшей Елизаветой Глинкой и о том, скольким кировчанам она спасла жизнь.
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Михаил Перминов: «Быть моржом — значит постоянно преодолевать себя» Кировский морж рассказал о своём хобби и трудностях, с которыми приходится сталкиваться любителям зимнего плавания.
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Вечерняя театралка. Только фото и ничего лишнего Если вы еще ни разу не были на главной площади города вечером и не знаете, как она хороша, этот фотореп для вас.
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«Три богатыря и Морской царь»: взрослые истины для маленьких детей Кировчане посмотрели премьеру мультика «Три богатыря и Морской царь».
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Где купить подарки любимым женщинам? Краткий обзор Небольшой гид по местам, где можно найти презенты для жены, мамы и бабушки.
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Фильмы, снятые кировскими школьниками, вышли на большой экран 27 декабря в кинотеатре «Смена» прошел показ лент детской студии.
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Мальчик в девочке: трудности гендерного воспитания «Ань, так нельзя, ты же девочка!», «Дима, розовое только для Барби», «Царапина, а плачешь? Мальчики себя так не ведут», – доносится с игровой площадки.
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Интернет-пользователи пытаются разгадать очередную новую загадку На фото, где присутствуют шесть девушек, у одной из барышень пропали ноги.
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По информации УМВД России по Кировской области, погибшая упа...
 
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Игорю Васильеву не понравился «очищенный» от снега город
 
Об этом глава региона рассказал вчера, 28 декабря.
 
29 декабря 3151 23
 
В Кировской области свирепствуют волки (ВИДЕО)
 
Жители региона просят о помощи.
 
27 декабря 2870 16
 
Кировчанин из-за болезни не полетел на разбившемся Ту-154
 
Об этом молодой человек написал на своей странице в соцсети.
 
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Кировский врач о Докторе Лизе: «Благодаря ей мы не один год прожили без детских смертей»
 
Дмитрий Седых вспоминает о знакомстве с погибшей Елизаветой ...
 
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Городской портал "Свойкировский.рф"
 
 
 
 
 
 
 