 ТЕХПОДДЕРЖКА
 
 
 
 
“Сказочная зима”. Более 70 новых фоторабот за праздники! Смотрите подборку свежих фотографий проекта “Сказочная зима” за минувшие праздничные дни
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Александр Скай, 26 лет Могут ли сочетаться высокая культура, воспитание, ум и татуировки? Конечно, да! Рады познакомить вас с новым героем нашего блога.
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ЖЕСТЬ КИРОВА
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Председатель ТСЖ: «Ты - конечное звено пищевой цепочки, тебя все едят» Что такое ленивое ТСЖ, нужно ли качать права перед ресурсниками и на сколько лет хватает энтузиазма управдому - читайте в нашем блоге «Изнанка профессии».
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Маета в казённых стенах. Почему сироты мечтают съехать с квартир, подаренных государством За четыре года в Кирове было построено 368 квартир для детей-сирот. Однако многие жильцы вместе с долгожданными квадратными метрами получили целый ворох бытовых проблем. В причинах и путях решения разбирался Свойкировский.
 
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Домашнее насилие декриминализовано ГосДума приняла в третьем чтении закон о декриминализации некоторых статей УК, в том числе "нанесение побоев".
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Росгвардия. Что это за структура, и зачем она вообще? В Кирове бойцы Росгвардии борются с преступностью. Рассказываем о самом загадочном на сегодняшний день ведомстве.
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«У судебных приставов широкий список мер воздействия» Разбираемся, что произойдёт, если вовремя не платить за электричество, и как не довести ситуацию до суда.
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Хореограф Дарья Матанцева: «Когда танцор становится возрастным, на него интереснее смотреть» О том, как танцы могут стать отдушиной, профессией и призванием, - интервью с участницей проекта «Миграция».
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Как пережить эпидемию гриппа? Подробная инструкция Рассказываем, какой грипп нынче «в моде», как от него уберечься и не потратить при этом все свои деньги.
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Маета в казённых стенах. Почему сироты мечтают съехать с квартир, подаренных государством За четыре года в Кирове было построено 368 квартир для детей-сирот. Однако многие жильцы вместе с долгожданными квадратными метрами получили целый ворох бытовых проблем. В причинах и путях решения разбирался Свойкировский.
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“Мы спали в куртках”. Как замерзает Кировская область и когда это закончится Как регион переживает аномальные холода, что такое “оранжевый уровень угрозы” и почему в Кирове нет пунктов обогрева. Об этом - в нашем материале.
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Новый Год – родом из детства Жители Кирова поделились с порталом Свойкировский своими детскими воспоминаниями о Новом годе. Какой праздник был много лет назад у министра спорта, диджея Европы плюс Киров и других известных и не очень кировчан – читайте в нашем материале.
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«Три богатыря и Морской царь»: взрослые истины для маленьких детей Кировчане посмотрели премьеру мультика «Три богатыря и Морской царь».
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Десять самых ожидаемых фильмов 2017 года Рассказываем, какие ленты появятся на экранах кировских кинотеатров в этом году.
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В Выставочном зале представили работы современных художников Сон и реальность сплелись на новых выставках Кирова.
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Воспитание рублем, или по стопам Роберта Кийосаки Один мой друг, на редкость предприимчивый человек, решил посвятить сына в тонкости финансовой грамотности. Дал ему возможность заработать, а потом потратить кровно заработанные. Чтобы сын-первоклассник узнал цену деньгам и стал правильно ими распоряжаться.
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Известный зарубежный актер зарегистрировался ВКонтакте Речь идет об актере фильмов для взрослых Стиве Вульфе, больше известном как Джонни Синс.
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Стало известно, откуда кировская пенсионерка взяла часть денег на восстановление храма
 
В общей сложности 87-летняя женщина пожертвовала Спасскому с...
 
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Маета в казённых стенах. Почему сироты мечтают съехать с квартир, подаренных государством
 
За четыре года в Кирове было построено 368 квартир для детей-сирот....
 
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Вчера в Кирове был найден труп замдиректора ОДНТ
 
Следователи не исключают версию самоубийства.
 
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Городской портал "Свойкировский.рф"
 
 
 
 
 
 
 