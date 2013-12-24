 ТЕХПОДДЕРЖКА
 
 
 
 
Пожар на Ленина. Фоторепортаж с места событий В ночь на 27 января в исторической части Кирова полыхал дом. Свойкировский побывал на месте событий и запечатлел всё, что осталось от здания.
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Зима, как снег на голову: проблемы уборки улиц в Кирове полвека назад Как боролись с гололёдом и брали снежные перевалы «наскоком», читайте в нашем краеведческом блоге
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ЖЕСТЬ КИРОВА
ВСЕ НОВОСТИ
НОВОСТИ БЕЗ ЖЕСТИ
 
 
 
 
 
 
 
 
Фильмы, книги и музыка на выходные. Одобрено «Рандеву» Участники кировской кавер-группы рассказали о том, как интересно провести уикенд дома.
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Бюджетные развлечения: куда пойти в Кирове, если в кармане 100 рублей? Рассказываем о том, как интересно провести время без особых затрат.
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День Студента в Юркин-парке Всех студентов ждёт супер-квест!
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Как сэкономить максимум при покупке товаров для мотоциклистов? Рассказываем, где выгоднее всего приобретать одежду и обувь для мотоциклетного спорта.
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Вячеслав Симаков: «Такая ситуация сейчас во всём городе - каждому лишь бы отпихнуть от себя» Координатор движения «Красивый Киров» Анатолий Курбатов по нашей просьбе сделал интервью с начальником управления благоустройства и транспорта Вячеславом Симаковым. Поговорили о проблемах уборки снега, общественном транспорте и губернаторских рейдах.
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Дмитрий Курдюмов: «Мы больше никого не будем обрезать» Как правительство Кировской области собирается привлекать врачей на село, за чей счет планируется строить детские сады и поликлиники в новых микрорайонах Кирова и будет ли продолжен проект по поддержке местных инициатив, читайте в нашем материале.
 
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Дворников Кирова занесли в Красную книгу Даже небольшая прогулка сегодня превращается в экстремальное путешествие,этакая полоса препятствий.
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Хлеб раздора. Чем можно и чем нельзя кормить уток в Кирове? Почему все вдруг бросились опекать уток у цирка? На какое зло способна человеческая доброта, и чем кормить птиц, чтобы они не крякнулись? Разбираемся.
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«У судебных приставов широкий список мер воздействия» Разбираемся, что произойдёт, если вовремя не платить за электричество, и как не довести ситуацию до суда.
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Анастасия Новосёлова: «Для меня роман стал уроком на чужих ошибках» Контент-менеджер портала Свойкировский.рф вне конкурса рассказала о том, кем для неё стала непокорная Скарлетт О’Хара из романа «Унесённые ветром».
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Пекарь-тандырщик: «Люди жрут всё, вне зависимости от качества еды и её срока годности» Сколько лавашей можно испечь за один день, какие вопросы покупателей больше всего бесят персонал и какую выпечку не стоит брать в торговых точках - в нашем блоге «Изнанка профессии».
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Дмитрий Курдюмов: «Мы больше никого не будем обрезать» Как правительство Кировской области собирается привлекать врачей на село, за чей счет планируется строить детские сады и поликлиники в новых микрорайонах Кирова и будет ли продолжен проект по поддержке местных инициатив, читайте в нашем материале.
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Наталья Некрасова: «Врачи не верят в наше будущее, но мы верим» Мама маленького Кирюши, которому очень нужна помощь, рассказала о том, как не опустить руки в сложной ситуации.
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Шокотерапия Театра на Спасской перед возвращением «Мюнхгаузена» 27 января в Кирове покажут обновлённый спектакль Степана Пектеева.
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Студенческий бал в Кировском драмтеатре. Только фото Юные леди и джентльмены, мифические персонажи, фраки и вечерние платья, - смотрите прямо сейчас.
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Воспитание рублем, или по стопам Роберта Кийосаки Один мой друг, на редкость предприимчивый человек, решил посвятить сына в тонкости финансовой грамотности. Дал ему возможность заработать, а потом потратить кровно заработанные. Чтобы сын-первоклассник узнал цену деньгам и стал правильно ими распоряжаться.
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Учёные доказали пользу сплетен Оказывается, что они помогают людям сблизиться.
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