 ТЕХПОДДЕРЖКА
 
 
 
 
«Цветы для Элджернона» - это «Горе от ума» наших дней Коммерческий директор компании «РУССКИЕ КРАИ» Дмитрий Зорин рассказал о впечатлениях от гениального романа Дэниела Киза.
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Мишки Тедди, банкротства и коммунальные споры. Главные арбитражные тяжбы 2016 года Руководители Арбитражного суда рассказали, каким был их год. Об этом — в нашем материале.
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Фильмы, книги и музыка на выходные. Одобрено Николаем Донецким Фронтмен кировской группы «EL TANGO» рассказал о том, как интересно провести уикенд дома.
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14 февраля все влюблённые могут смотреть кино по одному билету Для всех влюблённых 14 февраля в кинотеатрах «Смена» и «Дружба» пройдёт акция - все пары смогут сходить в кино по одному билету!
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Дайджест по мероприятиям выходных в Кирове: 3-5 февраля Рассказываем, как провести первый февральский уикенд.
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Кировчанин вырастил дома динозавра Теперь такая возможность есть у всех жителей города.
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Рахим Азимов: «Поддержка детского хоккея будет продолжена» Об этом депутат заявил в ходе рабочего визита в Афанасьевский район.
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Дмитрий Медведев в Кирове. Зачем он приезжал и как это было В вятской столице премьер-министр как мог старался разрушить ранее созданный им стереотип, что денег в стране нет, «но вы держитесь». Деньги, оказывается, есть, но только на определённые цели. Какие - читайте в репортаже с предприятия, которое производит то, о чём нельзя говорить.
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«Шпионские» штучки: чем может обернуться покупка через Интернет ручки с камерой? Что считается «шпионской» техникой и как в России и за её пределами наказывают за покупку специальных технических средств — читайте в нашем материале.
 
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В год экологии об экологических проблемах города Кирова Только полноценное экологическое воспитание и образование могут служить личностными ориентирами в случаях, когда не видны отрицательные последствия пренебрежительного отношения к природе.
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Хлеб раздора. Чем можно и чем нельзя кормить уток в Кирове? Почему все вдруг бросились опекать уток у цирка? На какое зло способна человеческая доброта, и чем кормить птиц, чтобы они не крякнулись? Разбираемся.
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«У судебных приставов широкий список мер воздействия» Разбираемся, что произойдёт, если вовремя не платить за электричество, и как не довести ситуацию до суда.
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Как в Кирове чистят дороги перед приездом Дмитрия Медведева. Фоторепортаж Коммунальщики буквально до асфальта очищают проезжую часть и вывозят из города снег. Мы запечатлели их работу накануне визита премьер-министра России.
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«Шпионские» штучки: чем может обернуться покупка через Интернет ручки с камерой? Что считается «шпионской» техникой и как в России и за её пределами наказывают за покупку специальных технических средств — читайте в нашем материале.
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Пожар на Ленина. Фоторепортаж с места событий В ночь на 27 января в исторической части Кирова полыхал дом. Свойкировский побывал на месте событий и запечатлел всё, что осталось от здания.
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«Мюнхгаузен» стирает грань между реальностью и вымыслом Рассказываю об обновлённом спектакле Театра на Спасской.
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Восемь крутых киноновинок февраля Что кировских зрителей ждёт в кинотеатрах – узнаешь в нашей подборке.
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В Кирове прошёл юбилейный конкурс-выставка «Сфера дизайна» Местные дизайнеры представили свои лучшие работы в зале «Вятка-ЭКСПО».
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Воспитание рублем, или по стопам Роберта Кийосаки Один мой друг, на редкость предприимчивый человек, решил посвятить сына в тонкости финансовой грамотности. Дал ему возможность заработать, а потом потратить кровно заработанные. Чтобы сын-первоклассник узнал цену деньгам и стал правильно ими распоряжаться.
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Кировский крем для сосков и вымени наградили платиновым знаком качества Об этом вчера, 30 января, рассказали в областном Правительстве.
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Как в Кирове чистят дороги перед приездом Дмитрия Медведева. Фоторепортаж
 
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Городской портал "Свойкировский.рф"
 
 
 
 
 
 
 