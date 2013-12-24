 ТЕХПОДДЕРЖКА
 
 
 
 
Анастасия Новосёлова: «Для меня роман стал уроком на чужих ошибках» Контент-менеджер портала Свойкировский.рф вне конкурса рассказала о том, кем для неё стала непокорная Скарлетт О’Хара из романа «Унесённые ветром».
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Пекарь-тандырщик: «Люди жрут всё, вне зависимости от качества еды и её срока годности» Сколько лавашей можно испечь за один день, какие вопросы покупателей больше всего бесят персонал и какую выпечку не стоит брать в торговых точках - в нашем блоге «Изнанка профессии».
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Полгода у власти. Что изменилось в Кировской области с приходом Игоря Васильева 28 июля 2016 года президент Владимир Путин назначил Игоря Васильева врио губернатора Кировской области. Это назначение стало неожиданностью для местных элит. В субботу, 28 января, будет ровно полгода как Васильев руководит нашим регионом.
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Студенческий бал в Кировском драмтеатре. Только фото Юные леди и джентльмены, мифические персонажи, фраки и вечерние платья, - смотрите прямо сейчас.
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В музее Васнецовых откроется выставка «Неизвестный художник» Московский живописец Сергей Гавриляченко приехал в Киров, чтобы лично рассказать о своих работах зрителю.
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Как сэкономить максимум при покупке товаров для мотоциклистов? Рассказываем, где выгоднее всего приобретать одежду и обувь для мотоциклетного спорта.
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Аглая Соловьёва: «Амбиции у меня есть, но в отношении поэзии это не работает» Каждой части своей жизни она даёт право на жизнь, поэтому она так творчески плодовита — танцовщица, сценарист, автор пяти поэтических сборников. Почему её стихи читают на вступительных экзаменах театральных вузов страны и переводят на греческий язык.
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Киров: История десяти объятий В честь международного праздника журналист портала Свойкировский.рф вышла на улицу, чтобы узнать, готовы ли жители нашего города делиться душевным теплом с незнакомыми людьми.
 
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И боже вас сохрани - не читайте до обеда Кировских газет. Вятичи, добрый день. Наткнулся на сайте "Кировских бизнес новостей" на публикацию «И божевас сохрани - не читайте до обеда Кировских газет» читать здесь .Кто нибудь знает, что это за обращение к главному редактору газеты "Репортеръ" и похоже, оно адресовано ко всем журналистам Кирова? Наше...
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Хлеб раздора. Чем можно и чем нельзя кормить уток в Кирове? Почему все вдруг бросились опекать уток у цирка? На какое зло способна человеческая доброта, и чем кормить птиц, чтобы они не крякнулись? Разбираемся.
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«У судебных приставов широкий список мер воздействия» Разбираемся, что произойдёт, если вовремя не платить за электричество, и как не довести ситуацию до суда.
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Дмитрий Курдюмов: «Мы больше никого не будем обрезать» Как правительство Кировской области собирается привлекать врачей на село, за чей счет планируется строить детские сады и поликлиники в новых микрорайонах Кирова и будет ли продолжен проект по поддержке местных инициатив, читайте в нашем материале.
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Наталья Некрасова: «Врачи не верят в наше будущее, но мы верим» Мама маленького Кирюши, которому очень нужна помощь, рассказала о том, как не опустить руки в сложной ситуации.
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Киров: История десяти объятий В честь международного праздника журналист портала Свойкировский.рф вышла на улицу, чтобы узнать, готовы ли жители нашего города делиться душевным теплом с незнакомыми людьми.
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10 мобильных приложений для удобной жизни в Кирове Чем может быть полезен ваш смартфон или планшет, кроме выхода в соцсети и онлайн-доступа к банковской карте? Свойкировский собрал топ-десять мобильных приложений, которые делают нашу жизнь безопаснее, интереснее и проще.
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Государство на подмогу. Выиграют или проиграют кировчане от реформы скорой медицинской помощи В Кировской области стартовали масштабные изменения в системе оказания скорой медицинской помощи. Их главный принцип - постепенный отказ от услуг частных компаний и максимальная централизация. Свойкировский разбирался, зачем всё это и будет ли теперь «скорая» приезжать быстрее.
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Фильмы, книги и музыка на выходные. Одобрено Ольгой Токмаковой Известный кировский стилист рассказала о том, как не заскучать дома.
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В Кирове стартовала серия арт-вечеринок Кировчане, не умеющие рисовать, на два часа стали профессиональными художниками в «cafe Milk».
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Воспитание рублем, или по стопам Роберта Кийосаки Один мой друг, на редкость предприимчивый человек, решил посвятить сына в тонкости финансовой грамотности. Дал ему возможность заработать, а потом потратить кровно заработанные. Чтобы сын-первоклассник узнал цену деньгам и стал правильно ими распоряжаться.
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Учёные доказали пользу сплетен Оказывается, что они помогают людям сблизиться.
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«Сказочная зима». Найди знакомых среди участников проекта
 
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Городской портал "Свойкировский.рф"
 
 
 
 
 
 
 