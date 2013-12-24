 ТЕХПОДДЕРЖКА
 
 
 
 
Как в Кирове чистят дороги перед приездом Дмитрия Медведева. Фоторепортаж Коммунальщики буквально до асфальта очищают проезжую часть и вывозят из города снег. Мы запечатлели их работу накануне визита премьер-министра России.
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ЖЕСТЬ КИРОВА
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НОВОСТИ БЕЗ ЖЕСТИ
 
 
 
 
 
 
 
 
Восемь крутых киноновинок февраля Что кировских зрителей ждёт в кинотеатрах – узнаешь в нашей подборке.
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Вечер 1 февраля: куда сходить, чтобы хорошо провести время Назад в детство, всё о джазе и розыгрыш 3000 рублей: выбираем развлечение.
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В Кирове прошёл юбилейный конкурс-выставка «Сфера дизайна» Местные дизайнеры представили свои лучшие работы в зале «Вятка-ЭКСПО».
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Потребительский спрос расширяет сети На 600 км увеличилась протяженность ВОЛС «Ростелекома» в Кировской области за 2016 год.
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Комиссия за удобство. Почему со школьников будут брать проценты за оплату обеда транспортной картой Родители считают, что это очередной способ “нажиться” на людях, но чиновники говорят, что ничего бесплатного в мире не бывает.
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Про местечковость новостей Почему кировские СМИ мало уделяют внимания юным дарованиям из города и районов области?
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Хлеб раздора. Чем можно и чем нельзя кормить уток в Кирове? Почему все вдруг бросились опекать уток у цирка? На какое зло способна человеческая доброта, и чем кормить птиц, чтобы они не крякнулись? Разбираемся.
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«У судебных приставов широкий список мер воздействия» Разбираемся, что произойдёт, если вовремя не платить за электричество, и как не довести ситуацию до суда.
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Константин Колпаков: «Во время реставрации мебель начинает говорить» Мебельных дел мастер рассказал, почему лучше восстанавливать мебель, чем выкидывать её, и как можно воссоздать историю предмета через реставрацию.
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Лестница из долговой ямы: три истории со счастливым финалом Три реальные истории от бывших кировских должников, которые доказывают - безвыходных ситуаций не бывает.
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«Сказочная зима». Что ждёт участников и поклонников проекта в конце февраля? Мы всё ещё считаем, что город должен знать своих героев. Подробности читайте дальше.
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Пожар на Ленина. Фоторепортаж с места событий В ночь на 27 января в исторической части Кирова полыхал дом. Свойкировский побывал на месте событий и запечатлел всё, что осталось от здания.
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Вячеслав Симаков: «Такая ситуация сейчас во всём городе - каждому лишь бы отпихнуть от себя» Координатор движения «Красивый Киров» Анатолий Курбатов по нашей просьбе сделал интервью с начальником управления благоустройства и транспорта Вячеславом Симаковым. Поговорили о проблемах уборки снега, общественном транспорте и губернаторских рейдах.
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Фильмы, книги и музыка на выходные. Одобрено «Рандеву» Участники кировской кавер-группы рассказали о том, как интересно провести уикенд дома.
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Ироничный Киров: посты тех, кто не отчаивается То, что мы подглядели в соцсетях 23-30 января.
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Воспитание рублем, или по стопам Роберта Кийосаки Один мой друг, на редкость предприимчивый человек, решил посвятить сына в тонкости финансовой грамотности. Дал ему возможность заработать, а потом потратить кровно заработанные. Чтобы сын-первоклассник узнал цену деньгам и стал правильно ими распоряжаться.
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Кировский крем для сосков и вымени наградили платиновым знаком качества Об этом вчера, 30 января, рассказали в областном Правительстве.
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Сегодня ночью в Кирове произошла серьёзная авария (ФОТО)
 
На перекрёстке Луганской и Весенней столкнулись легковушка и...
 
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Как в Кирове чистят дороги перед приездом Дмитрия Медведева. Фоторепортаж
 
Коммунальщики буквально до асфальта очищают проезжую часть и...
 
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Дмитрий Медведев всё-таки приедет в Киров
 
Об этом порталу Свойкировский.рф рассказал источник в регион...
 
26 января 4216 28
 
 
 
Городской портал "Свойкировский.рф"
 
 
 
 
 
 
 